Украина заслуживала нецензурных слов, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при реакции на требования киевских властей провести встречу с Владимиром Зеленским в указанном ими месте мог бы использовать нецензурную лексику, но остался вежлив, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо "совсем о?.ли" использовал словосочетание "избыточные ожидания", - обратила внимание дипломат. Такую реакцию главы российского государства Захарова отнесла к "Словарю вежливого человека". Этот комментарий официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Однако Зеленский отказался. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X написал, что "прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива".

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума российский лидер назвал избыточными призывы устроить его встречу с Зеленским на площадках, предлагаемых Киевом. "Если нам говорят:"Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, на эту встречу". Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес", - заметил Путин. И вновь повторил: "В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва".