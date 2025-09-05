Посол РФ: Россия и Китай полны решимости отстаивать итоги великой победы

Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар фашистско-милитаристского лагеря, заявил Игорь Моргулов

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай полны решимости отстаивать итоги победы в войне с немецко-фашистской агрессией и японским милитаризмом. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, выступая с речью на приеме по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар фашистско-милитаристского лагеря и ценой неисчислимых жертв одержали великую победу. Сегодня мы полны решимости отстаивать ее, пресекая попытки фальсификации истории, героизации нацистов и очернения воинов-освободителей", - подчеркнул посол России в Китае.

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран. Подобные мероприятия проводятся в китайской столице с 1949 г., когда была образована республика. В мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек, а также сотни самолетов и единиц наземной военной техники.