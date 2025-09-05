Глава дипслужбы ЕС ранее заявила, что оценивает встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как "прямой вызов" миропорядку, основанному на правилах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается исправить ситуацию, сложившуюся после заявлений главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас о якобы угрозе миропорядку, исходящей от России, Китая, Ирана и КНДР. Такое мнение выразил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Ранее Каллас сказала, что оценивает встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как "прямой вызов" миропорядку, основанному на правилах. Позднее Рютте заявил, что НАТО останется сосредоточена на противостоянии с Россией, при этом "не намерена распространять 5-ю статью" на своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Подобные заявления из Брюсселя наносят ущерб собственным интересам Евросоюза. В результате у "коалиции" появляются резоны для более гибких формулировок о собственных намерениях. В частности, о намерениях НАТО в отношении Китая и Дальнего Востока в целом. Рютте, в частности, пытается сгладить мрачную картину, заявив, что "действие статьи о коллективной обороне не будет расширено на страны - партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе". Трудно разобраться в хитросплетениях мысли западников, но одно очевидно: стройность их замыслов трещит по швам", - считает Карасин.