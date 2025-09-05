Экстерриториальный избирательный участок Курской области открылся в Донецке

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальный участок Курской области открылся в Донецке ДНР. Он расположен в Калининском районе города, передает корреспондент ТАСС.

"Из курян свое желание проголосовать (на территории ДНР - прим. ТАСС) изъявили около 800 человек. Процедура стандартная", - сказала ТАСС член участковой избирательной №7019 комиссии Анастасия Рафальская.

Она добавила, что экстерриториальный избирательный участок Курской области открылся в Донецке сегодня, будет работать также 6 и 7 сентября. В первые два дня его график с 8:00 до 20:00, в воскресенье - с 8:00 до 15:00.

Ранее сообщилось, что Аппарат уполномоченного по правам человека в республике начал мониторинг подготовки и проведения голосования, в том числе оценили готовность этого избирательного участка.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Досрочное голосование на судах и в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах этого года стартовало 24 августа.