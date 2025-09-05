По словам пресс-секретаря президента, процессы глобальной трансформации приводят к тому, что страны глобального Юга объединяются вокруг общего видения необходимости изменения всей системы отношений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия не разворачивается на восток, страна развивает свое партнерство с Китаем, другими государствами региона и глобального Юга, которые заинтересованы в дружбе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

"Нет, нельзя так сказать, - указал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что во время визита Путина в Китай, оформился поворот России на восток. - Никакие повороты документально оформить невозможно. Потом, никуда Россия разворачиваться не собирается. Это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на востоке".

"Россия развивает свое партнерство, стратегическое партнерство, привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и со всеми другими государствами региона и странами глобального Юга, которые заинтересованы в том, чтобы дружить с Россией", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, процессы глобальной трансформации приводят к тому, что страны глобального Юга объединяются вокруг общего видения необходимости изменения всей системы отношений. "Страны не хотят жить под диктовку кого-то одного в однополярном мире. Страны не хотят жить по правилам, которые устанавливаются неизвестно кем, в угоду неизвестно кому. Страны хотят все-таки руководствоваться единственным, что у нас есть общее, это Организацией Объединенных Наций. И духом, принципами и Уставом ООН", - пояснил Песков.

Как раз страны глобального Юга и объединяются в этом видении, уточнил он. "То, что произошло за прошедшие дни, это как раз лишнее подтверждение, что эти тенденции усиливаются", - резюмировал представитель Кремля.