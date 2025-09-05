Слуцкий: Киев меняет модель поведения на фоне нормализации отношений РФ и США

Владимир Зеленский был и остается несамостоятельным игроком, а Украина - территорией внешнего управления, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киевский режим спешно поменял модель поведения и выразил готовность к встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным на фоне нормализации отношений РФ и США. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин обратил внимание, что еще недавно Киев исключал всякие возможности прямого взаимодействия с Россией, а сейчас сам предлагает прямой контакт.

"Зеленский был и остается несамостоятельным игроком, а Украина - территорией внешнего управления. При наметившихся тенденциях к нормализации отношений РФ - США киевский режим и его европейские покровители спешно меняют модель поведения - от категоричного отказа от переговоров до готовности к встречам", - сказал Слуцкий.

Изменение позиции европейских лидеров депутат объяснил тем, что они "опасаются остаться на обочине мировой политики". "Но это не означает, что они будут вести конструктивную линию на мир. Пока мы видим попытки подорвать дипломатические усилия [президента США Дональда] Трампа", - добавил он.

Глава думского комитета также обратил внимание, что в ходе пленарной сессии Путин вновь обозначил "неизменность курса по обеспечению безопасности и соблюдению национальных интересов России" в контексте украинского конфликта. "Россия в любом случае добьется целей СВО - или за столом переговоров, или на поле боя", - резюмировал Слуцкий.