Однако для этого также необходимо желание другой стороны, считает замдиректора Института стран СНГ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подчеркнул готовность Москвы вести серьезные переговоры по украинскому урегулированию, однако для этого также необходимо желание другой стороны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Сигналы прозвучали серьезные. Совершенно явно была проявлена готовность [РФ] вести серьезные переговоры, поэтому не исключается возможность достижения компромиссов. Но "танго танцуют вдвоем", то есть для этого здесь нужно желание другой стороны", - сказал эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Украина при мощной поддержке европейских стран "на самом деле не желает вести реальные переговоры". Жарихин также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не может или не хочет "политически обуздать команду Владимира Зеленского и лидеров европейских стран". "Такое чувство, что под сладкие песни европейские лидеры опять протащили свою идею под видом обсуждения проблем безопасности, чтобы на самом деле вернуться к тому, от чего Путин и Трамп на Аляске ушли. То есть сначала перемирие, а потом переговоры. И Трамп в итоге занял неопределенную позицию", - указал аналитик.

"Сказать, что он полностью согласился с европейскими странами нельзя, но и четко артикулировать, что сначала [будут] переговоры, а потом уже обсуждение проблем, каким образом будет начинаться перемирие, и - главное - какие в рамках этого будут гарантии безопасности. Но это должно быть в такой последовательности. А он [Трамп] проявляет неопределенность", - подчеркнул Жарихин.

