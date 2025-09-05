Это ведет к сепаратизму региональному и страновому, заявил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Протекционизм вредит всем, в том числе не сулит ничего хорошего тем, кто ведет такую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отвечая на вопрос о том, "во благо ли" протекционизм, российский лидер ответил, что "это во вред".

"Во вред и тем, кто [такую политику] применяет, и во вред международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному и страновому, ничего хорошего здесь не будет для тех, кто пытается проводить такую политику", - сказал Путин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.