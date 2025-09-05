В реальности мало кто верит в демократичность нынешнего режима, считает зампредседателя Совета Федерации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Присутствие западных интервентов на Украине необходимо Зеленскому для подавления возможных протестов населения после окончания конфликта. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с ТАСС.

"Никакой необходимости в присутствии иностранных контингентов на территории Украины нет. <...> Пока Запад стремится усилить Украину, а не устранить причины конфликта, никакие гарантии не будут работать. Впрочем, не исключаю, что присутствие западных интервентов на Украине нужно и им самим, и Зеленскому, в качестве полицейской миссии, для подавления возможных протестов населения после окончания конфликта. Ясно, что в реальности мало кто верит в демократичность нынешнего режима", - сообщил Косачев.

Гарантии безопасности Украине без гарантий безопасности России не имеют смысла, только комплексное решение конфликта будет гарантировать долгосрочный и прочный мир, также рассказал Косачев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на ВЭФ.

