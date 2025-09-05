Президент России дал сигналы мировому сообществу о готовности и открытости к переговорам, сказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) дал важный сигнал мировому сообществу о том, что Россия продолжит твердо придерживаться обозначенного курса по Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Мне кажется, сигналы [мировому сообществу] были посланы достаточно важные, если говорить про ту же Украину. Они касаются подтверждения неизменности курса Российской Федерации, а также готовности и открытости к переговорам, - указал он. - Президент исчерпывающе по этому поводу высказался".

При этом Быстрицкий отметил, что, помимо заявлений по украинскому урегулированию, Путин озвучил собственную оценку экономической ситуации в стране. Так, глава государства выразил несогласие с заявлениями главы Сбербанка Германа Грефа по поводу "технической стагнации" экономики.

"Он [Путин] позитивно смотрит на ситуацию в экономике России, считает действия и правительства, и Центробанка профессиональными с точки зрения обуздания инфляции, которую он считает вредной", - обратил внимание собеседник агентства.

В фокусе внимания

Комментируя замечание российского лидера о важности заострения внимания во время таких форумов, как ВЭФ, на тематике региональной повестки дня, а не только на вопросах вокруг Украины, Быстрицкий предположил о его взаимосвязанности с тем, что "главная цель Восточного экономического форума - обсуждать экономическую ситуацию в регионе, пути развития экономики".

"В этом главный смысл этой встречи, и большинство людей, которые там собрались, связаны с экономикой - это представители компаний, люди, занимающиеся бизнесом и курирующие то, что в общем широком понимании входит в экономику", - конкретизировал эксперт.