ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госдума всегда приоритетно отрабатывает поручения президента РФ Владимира Путина, и все задачи, которые он поставил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), будут исполнены. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Думы Ирина Яровая.

"Государственная дума всегда в приоритетном порядке работает по поручениям президента, и задачи, поставленные сегодня, будут, безусловно, исполнены, - сказала депутат. - Каждая программа по Дальнему Востоку уникальна. Президент Владимир Владимирович Путин, [заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО] Юрий Петрович Трутнев, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагали и предлагают те форматы, которым нет аналогов. Государственная дума и правительство РФ постоянно работают в живом взаимодействии, независимо от часовых поясов, для того чтобы правильные идеи и алгоритмы делать новыми решениями, и мы продолжим эту работу".

Яровая также прокомментировала отдельные тезисы главы государства с пленарной сессии. В частности, она назвала долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года, которую поручил подготовить Путин, "подтверждением приоритета развития Дальнего Востока и гарантией повышения качества жизни дальневосточников".

Вице-спикер Госдумы отметила, что предложение президента запустить с 2027 года на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса - это профилирование региона "как территории экономических преимуществ и стимулов развития". "Это безусловное подтверждение того, что инвестирование в Дальний Восток - самое перспективное направление развития, и вместе с тем это максимально эффективный способ привлечения новых молодых высококвалифицированных кадров, новые возможности для развития профессионального образования на Дальнем Востоке", - добавила парламентарий.

Кроме того, она обратила внимание, что российский лидер поручил обеспечить "беспрецедентные меры поддержки для семей дальневосточников". По словам Яровой, расширение программы дальневосточной ипотеки на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики и ее распространение на вторичное жилье - это "возможности, которые будут востребованы тысячами семей". "Уверена, что эти меры прямой социальной поддержки приведут к увеличению рождаемости, к появлению большего числа многодетных семей, к укрупнению и новому этапу развития малых и средних городов Дальнего Востока", - подчеркнула депутат.

Она указала, что вместе с вузами и работодателями Дальнего Востока продолжит донастраивать системы среднего профессионального и высшего образования, чтобы "горизонт профессионального будущего для молодежи был не только привлекательным, но и конкретным и востребованным". "Поддержка молодых и многодетных семей, исключительные по своей социальной значимости программы для жителей Дальнего Востока - это не гипотетическое, а реальное приглашение для молодежи к тому, чтобы связать свое будущее с Дальним Востоком, где, как подчеркнул президент, создается будущее нашей страны", - резюмировала Яровая.

