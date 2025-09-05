По словам председателя Госдумы, за рубежом понимают, что Владимир Путин является преимуществом РФ

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Россия одержит победу, если все граждане страны будут эффективно работать и объединятся вокруг президента Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на совещании по социально-экономическому развитию Краснодарского края.

"Нам надо со своей стороны сделать все, чтобы на каждом участке - в регионе, в муниципалитете, на предприятии, в образовательном учреждении - вносился вклад в достижение успехов, в победу, которая придет, если мы все вместе будем эффективно работать, объединившись вокруг президента", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы указал, что Путин является преимуществом России. "Это понимают за рубежом", - подчеркнул он.

Володин также отметил, что РФ продолжает развиваться, несмотря на объявленные Западом санкции, которых уже более 30 тыс. "Такого количества санкций не объявляли ни одной стране, такое количество вызовов не преодолевало ни одно государство, и здесь надо сказать слова благодарности и осознать, что нам повезло с президентом", - заключил председатель Госдумы.