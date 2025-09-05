По словам председателя Госдумы, европейские страны продвигают разрушительную идеологию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и ее граждане несут добро и моральные ценности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета.

"Сейчас, когда спор идет добра и зла, - наша страна, наши граждане несут добро, моральные ценности, которые мы защищаем", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что "Европа продвигает разрушительную идеологию". "Они сами себя истребляют, это уже становится все более очевидным", - добавил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что на Кубани всегда бережно относились к сохранению традиционных ценностей. "Формирование региона проходило в очень непростые времена и это выработало определенные качества: бережное отношение к культуре, традициям, истории, вере, - сказал Володин.