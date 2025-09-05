В реальности эти идеи ничего не значат, указал зампред Совбеза РФ

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. "Гарантии безопасности" Украине от "коалиции желающих" в реальности ничего не значат. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Они ("коалиция желающих" по Украине - прим. ТАСС) собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. Они сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют это как гарантии. Никаких последствий это иметь не будет", - сказал Медведев. Его слова опубликованы в соцсети "ВКонтакте".