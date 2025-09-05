Москва в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Хельсинки из-за вступления в альянс, указал Зампред Совета безопасности

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область) и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией, передает корреспондент ТАСС.

"Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит, - со смехом заметил Медведев. - Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить".

Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.