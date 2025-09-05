От этого нет никакого толку, указал зампред Совета безопасности

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Финляндии зачем-то вмешиваются в вопросы, связанные с конфликтом на Украине, но никакого толку от этого нет. Об этом заявил журналистам зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

"[Власти Финляндии] лезут в самые разные вопросы, это правда, занимаются украинской проблематикой. Есть ли от этого толк? Да никакого толка, мне кажется, нет", - сказал Медведев, комментируя вмешательство президента Финляндии Александера Стубба в украинский вопрос.

"Тем более Финляндия вот здесь, а Украина совершенно в другой части. Насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях - да ни насколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается", - продолжил политик.

По словам Медведева, Стубб в этом смысле "продвинутый человек".