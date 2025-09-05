Если продолжается спецоперация, при подготовке любых предложений следует консультироваться с Москвой, подчеркнул зампред Совбеза РФ

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Никакие "гарантии безопасности" в отношении Украины не могут разрабатываться без учета позиции России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Они ["коалиция желающих"] собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили? Если идет конфликт, если продолжается специальная военная операция, то как минимум при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами. А они сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют это как гарантии. Никаких последствий это иметь не будет - это совершенно очевидно. Мы так к этому и относимся", - сказал Медведев в беседе с журналистами

На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский. На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.