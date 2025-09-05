По словам зампредседателя СБ РФ, это лучшая рекомендация Владимиру Зеленскому о том, "каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах"

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь назвал слова президента Финляндии Александера Стубба о победе над СССР намеком Владимиру Зеленскому о том, как объяснить его грядущую "победу".

"Недавно [Стубб] сказал, что Финляндия победила Советский Союз. Все на эту тему посмеялись, но еще раз напомню, что это, наверное, лучшая рекомендация нынешнему незаконному лидеру Украины о том, каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах. Вот таким путем", - отметил Медведев в беседе с журналистами.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

Медведев, в свою очередь, сыронизировал над словами президента Стубба о победе Финляндии в войне с Советским Союзом, назвав их подсказкой Зеленскому в том, как объяснить будущую "победу" Украины.