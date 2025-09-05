Они будут работать 5 и 6 сентября с 08:00 до 20:00 мск, 7 сентября - с 08:00 до 15:00 мск

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальные избирательные участки для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области открылись в 15 регионах РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"С сегодняшнего дня открылись 20 экстерриториальных избирательных участков в 15 российских регионах для курян, которые живут за пределами Курской области. Это Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, а также Санкт-Петербург, ДНР и ЛНР. Уже сегодня на территории участков можно оставить свой голос", - написал он.

По словам Хинштейна, экстерриториальные УИК будут работать 5 и 6 сентября с 08:00 до 20:00 мск, 7 сентября - с 08:00 до 15:00 мск. "Для того, чтобы проголосовать на экстерриториальном избирательном участке, нужно быть зарегистрированным по месту жительства в Курской области. Каждый может и, считаю, должен реализовать свое избирательное право", - добавил Хинштейн.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).