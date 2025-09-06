Кобяков: через пять лет Западная Европа перестанет быть нужна как рынок сбыта

Страны Азии уже присвоили функции Запада советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Азии окончательно забрали себе функции Запада, став крупными экономическими и технологическими центрами, Западная Европа как рынок сбыта через пять лет станет не нужна. Такое мнение выразил журналистам на ВЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

"Азия окончательно забрала себе все функции Запада. <...> Производство все ушло в Китай, Вьетнам, переходит в Индию, в другие страны. Крупнейшими торговыми хабами на сегодня являются Шэньчжэнь, Сингапур, Гонконг, Дубай, Мумбай. Технологии себе забрали китайцы и корейцы. В этой схеме лет через пять Западная Европа вообще не нужна будет, даже как рынок сбыта", - сказал он.

Кобяков отметил также усиливающуюся роль Ближнего Востока, который превратился в финансовый центр. "Туда переезжают со своего острова богатые британцы", - отметил он.