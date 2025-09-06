Вокруг ШОС и БРИКС будут формироваться новые макроэкономические объединения, уверен советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Саммит ШОС в Китае показал, что государства-участники будут противостоять блоковой конфронтации и травле, сообщил журналистам на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ) советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

"Накануне ВЭФ прошел саммит ШОС в Китае, и он стал третьим главным пазлом в большом геополитическом панно. Лидеры России, Китая и многих ведущих азиатских стран дали четко понять, ШОС будет противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать мир и порядок с центральной ролью ООН", - сказал он.

Советник президента отметил, что по факту вокруг ШОС и БРИКС будут формироваться новые макроэкономические объединения. "Обратите внимание на важнейший геополитический треугольник ВТР - Москва, Пекин, Дели. В его реальность еще совсем недавно никто не верил. Но западные прямые угрозы свободным странам заставляют нас сближаться к такой непростой конструкции. Наш президент [РФ Владимир Путин] в Китае заметил, что все больше стран стремятся сотрудничать с ШОС", - пояснил Кобяков.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.