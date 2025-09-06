Советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума отдельно отметил сессии с предпринимателями из КНР, Индии, Лаоса, Таиланда, Малайзии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Все прогрессивные страны хотят сотрудничать с Россией, себя изолирует только часть Запада. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Отдельно отмечу те сессии на Восточном форуме, которые мы провели в рамках наших бизнес-диалогов с предпринимателями из Китая, Индии, Лаоса, Таиланда, Малайзии, деловыми людьми из стран-членов АСЕАН. Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны. Изолирует себя только часть Запада", - сказал Кобяков.

По его словам, порты Дальнего Востока - важный элемент большого маршрута из Атлантики через Северный морской путь в самый экономически активный регион мира - Юго-Восточную Азию. "А посему развитие арктической инфраструктуры - такая же стратегическая задача, как и развитие Дальнего Востока. Вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество в высоких широтах со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнерства. И на ВЭФ вопросы развития Арктики, Северного морского пути рассматривали специально", - добавил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.