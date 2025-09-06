Президент подчеркнул, что Росскийско-китайский комитет более 25 лет обеспечивает взаимодействие по линии научных центров и вузов, культурных и спортивных сообществ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, отметив активные усилия народной дипломатии в наращивании российско-китайских связей.

"Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета. <...> Благодаря эффективной работе комитета реализуются десятки совместных коммерческих, гуманитарных и просветительских проектов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Росскийско-китайский комитет уже более 25 лет обеспечивает плодотворное взаимодействие по линии научных центров и вузов, культурных и спортивных сообществ, женских, молодежных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов.

Также президент отметил, что в 2025 году отмечается 80-летие общей победы во Второй мировой войне, после которой добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в нелегкие военные годы, остаются надежной основой для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

"Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы обстоятельно обсудите многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а выдвинутые вами предложения и инициативы будут на деле способствовать дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая", - добавил Путин.

В ходе саммита в Москве президент РФ Борис Ельцин и председатель КНР Цзян Цзэминь объявили о создании Российско-китайского комитета дружбы (договоренность о его учреждении была достигнута в апреле 1996 году во время визита Ельцина в Китай). Целью организации является укрепление сотрудничества стран и организация совместных проектов.