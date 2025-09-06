Председатель Совета Федерации отметила, что процветанию республики способствовала грамотная политика, которой следуют ее руководители

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рост промышленного производства и строительной отрасли Чеченской Республики, активное сотрудничество региона с инвесторами говорят о высоких темпах развития. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной на имя главы региона Рамзана Кадырова и спикера республиканского парламента Шаида Жамалдаева с поздравлением с Днем республики.

"Поздравляю вас и всех жителей Чеченской Республики с Днем республики (Днем гражданского согласия и единения). Современная история республики пишется неравнодушными трудолюбивыми людьми, настоящими патриотами, для которых главным жизненным ориентиром, является служение интересам малой родины и Отечества. <…> В республике наблюдаются значительные темпы роста промышленного производства и строительной отрасли, большое внимание уделяется взаимодействию с инвесторами и предпринимателями, сохранению уникального духовного и культурного наследия, работе с молодежью", - говорится в тексте телеграммы.

Спикер Совфеда также отметила, что процветанию республики способствовала грамотная политика, которой следуют ее руководители.

"Благодаря выдающимся лидерским качествам первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, направившего развитие региона в русло созидания, гражданского мира и согласия, удалось дать убедительный ответ на все вызовы и угрозы, заложить надежный фундамент на будущее. Сегодня его дело живет благодаря достойному преемнику - главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который продолжает укреплять и успешно реализовывать потенциал региона, эффективно решать важные задачи в экономике и социальной сфере", - добавила Матвиенко.

День гражданского согласия и единения - один из главных праздников для Чеченской Республики. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой администрации региона, а в последующем и первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым.