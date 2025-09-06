ОП также намерена привлекать к работе экспертов в различных отраслях

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Число членов Общественной палаты Запорожской области второго созыва в 2026 году будет увеличено до 33 человек, а направлений работы станет больше. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

В 2026 году истекают полномочия Общественной палаты Запорожской области первого состава.

"Мы заблаговременно уже проводим необходимую работу. Во-первых, мы рассчитываем, что в текущем году будет принят закон Запорожской области об Общественной палате. Мы его сами разработали и сейчас его совершенствуем вместе с депутатами нашего Законодательного собрания. Во-вторых, планируем расширить членский состав, как минимум, до 33 человек, сейчас их 29. Есть несколько кандидатов, которые хотят войти в новый состав палаты, это люди, готовые полностью отдать себя общественной работе", - сказал Бибаров-Государев.

Кроме того, ОП намерена привлекать к работе экспертов в различных отраслях. "Это наши коллеги-общественники, которых мы будем периодически вовлекать в процессы. И они смогут также участвовать в формировании повестки", - добавил собеседник агентства.

Общественная палата также планирует активизировать работу профильных комиссий и проводить более глубокий контроль реализации национальных проектов в регионе. А одним из основных направлений работы в 2026 году станет организация общественного наблюдения за проведением выборов Госдуму, в которых Запорожская область будет впервые принимать участие, заключил глава ОП региона.