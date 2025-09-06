По словам главы СПЧ, в университетах "сплошь и рядом пишут курсовые работы и даже дипломы не только с использованием искусственного интеллекта, а просто искусственный интеллект пишет"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что "бесконтрольная экспансия искусственного интеллекта" несет в себе риски для системы образования, противопоставить им можно только живое общение ученика и педагога. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Пока я вижу риски и очень большие риски. О чем говорят сами учителя: учитель присылает задания, если ученик толковый, то автоматически переправляет задание искусственному интеллекту и автоматически пересылает учителю его ответ", - сказал Фадеев.

По его словам, в университетах "сплошь и рядом пишут курсовые работы и даже дипломы не только с использованием искусственного интеллекта, а просто искусственный интеллект пишет". "Похоже, придется пересматривать саму методику преподавания, двигаясь по пути как можно большего контакта учителя и ученика, преподавателя и студента, в том числе для оценки знаний ученика или студента", - сказал Фадеев.

Он отметил, что пока не знает, какое решение можно найти в условиях и без того большой загруженности педагогов, но считает, что "противопоставить фактически бесконтрольной экспансии искусственного интеллекта можно только живую работу, живое взаимодействия учителя и ученика".