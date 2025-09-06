Официальный представитель МИД РФ также отметила, что на Украине происходит уничтожение культуры, для этого ведется "отмена" и переформатирование народа

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Западные страны проводят геноцид украинского народа руками приведенного ко власти Владимира Зеленского, а сам он только биологически отвечает характеристикам человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она отметила, что на Украине происходит уничтожение культуры, для этого ведется "отмена" и переформатирование народа. "На Украине происходит под их, непосредственно западным, руководством как раз наглядная реализация их концепции. Там уже отмена происходит вместе с уничтожением", - сказала Захарова.

"Другое дело, что они уничтожают в первую очередь украинский народ, - продолжила она. - Потому что я, например, считаю, что это геноцид украинского народа руками Зеленского. Я это только так рассматриваю, что это очередная инсценировка по приводу к власти человека, прости господи - он просто биологически отвечает этим характеристикам, - который должен осуществить задуманное ранее, то, что пытались западники реализовать давно - уничтожить Украину и украинцев".

