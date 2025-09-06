Вице-спикер Госдумы также указала на символичность проведения юбилейных заседаний комитета на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила Российско-китайскому комитету дружбы, мира и развития объединить усилия в вопросах сохранения исторической памяти.

"В мире сносятся памятники, потому что уходят живые свидетели. И есть те политики, которые бы хотели уничтожить вечные свидетельства правды. Поэтому роль наших народов и наших лидеров в сохранении исторической памяти, а значит, и наша с вами задача - быть ответственными в том, чтобы, работая с молодым поколением в вопросах образования и воспитания, создать эту преемственность поколений", - сказала она, выступая на 15-м пленарном заседании комитета, которое состоялось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вице-спикер Госдумы указала на символичность проведения юбилейных заседаний комитета на полях ВЭФ. "Это отражает ту тенденцию и логику развития наших стран, которые предопределяют успех и будущее многополярного мира. Мира, в котором лидеры наших стран имеют весомый вклад, демонстрируют высочайшую политическую культуру и обладают величайшим доверием наших народов", - подчеркнула она.

Яровая отметила, что 80-летие Великой Победы должно быть вечным напоминанием того, что нацизм в мире ни в каком проявлении не может повториться. "Создавая памятники и храня память, мы сохраняем вечных свидетелей правды", - убеждена заместитель председателя Госдумы.

По ее словам, решение о том, что со стороны Китая комитет дружбы возглавит заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, подтверждает высокий статус доверия и планов по развитию народной дипломатии. "Расширяется и формат межпарламентского сотрудничества России и Китая. И это тоже важный формат и государственной, и народной дипломатии, потому что мы с вами призваны отражать волю наших народов и защищать интересы наших стран", - сказала вице-спикер Госдумы.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.