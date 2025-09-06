Регистрацию кандидата в Челябинской области отменили из-за стихов Пастернака

Денис Малов использовал цитаты из стихотворения в агитационном ролике без согласия правообладателя

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Троицкий городской суд Челябинской области отменил регистрацию кандидата в депутаты местного собрания Дениса Малова из-за использования стихов Бориса Пастернака в агитационном ролике без согласия правообладателя. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Троицкий городской суд отменил регистрацию одного из кандидатов в депутаты Собрания депутатов города Троицка по избирательному округу №24. <...> Заслушав все доводы, суд пришел к выводу, что при проведении предвыборной агитации Денис Малов нарушил законодательство РФ об интеллектуальной собственности. Он без согласия правообладателя использовал агитационный видеоматериал, содержащий цитирование стихотворения Б. Л. Пастернака, право на использование которого административному ответчику не принадлежало", - говорится в сообщении.

Иск в суд подала соперница Малова на выборах Елена Пащенко, выдвинутая Троицким отделением политической партии "Единая Россия". По ее мнению, Малов использовал в агитационном видеоматериале стихотворение Пастернака без согласия правообладателя.

Как уточнили в пресс-службе, по закону, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и еще семидесяти лет. Данный срок не истек. Видео неоднократно транслировали по телевидению, ролик был размещен в интернете, к нему имелся свободный доступ до 29 августа.