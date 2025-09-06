Официальный представитель МИД РФ публикует в своих соцсетях путевые заметки во время поездок по стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказала, что ее фотографии из путешествий по России нравятся ее иностранным подписчикам.

"Мне очень хочется рассказывать о нашей стране. У меня большое количество зарубежных подписчиков. Это и журналисты, это и просто граждане, обыватели. И они дают обратную связь и говорят, что им это нравится. У меня не какие-то глубинные, глубокие разборы, это только такие путевые заметки с элементами того, что мне нравится, фотографиями, цитатами из литературы, ни на что не претендующие, просто свои впечатления", - рассказала она.

"Всегда, когда откуда-то приезжаешь, тебя же спрашивают: «Ну, как тебе там?» И вот это такая форма в социальных сетях, как ответить на этот вопрос. Но мне просто кажется, что это нравится не только мне", - отметила дипломат.

Говоря о зарубежных поездках, Захарова обратила внимание, что в связи с графиком бывают редкие случаи, когда можно опубликовать какие-то кадры неофициальной повестки. "Сейчас такая насыщенная международная повестка при наших переговорах делегации Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел России, что вообще ни на что не остается [времени и сил]. Буквально, бывает, что-нибудь такое зацепишь на бегу", - подчеркнула она.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.