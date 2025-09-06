Сергей Нечаев выразил надежду на восстановление отношений между Москвой и Берлином

ШЛОС-ХОЛЬТЕ-ШТУКЕНБРОК /Германия/, 7 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал крайне опасными заявления некоторых стран Запада о подготовке к войне с Россией.

"Мы не приемлем милитаризацию, подготовку некоторых западных стран к войне с Россией. Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно", - сказал Нечаев на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке, приуроченном к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. "Отношения между нашими странами и народами всегда формировали политический климат в Европе и на континенте, способствуя его безопасности, стабильности и процветанию", - подчеркнул он.

Посол РФ выразил надежду на то, что "многоплановые российско-германские контакты, уникальная основа и сеть двустороннего сотрудничества, доверительного партнерства со временем будут восстановлены". К этому, как заметил он, призывают многие граждане Германии.

Политики и военные западных стран, включая Германию, в последнее время регулярно заявляют, что считают возможным нападение РФ на территорию НАТО. Российская сторона неоднократно отвергала такие утверждения. Выступая 19 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО. По его словам, заявления о возможном нападении России нужны для введения в заблуждение жителей этих стран.