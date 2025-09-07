Претензии и агрессия по отношению к России существуют, потому что это "территория ресурсов", отметила вице-спикер Госдумы

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия обладает верными союзниками, потому что вместе с ними боролась за победу во Второй мировой войне и защищала свой народ. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Знание о том, как защищался Дальний Восток, как мы вернули Курильские острова, как мы вернули часть Сахалина, - в этом и есть ответ на вопрос, как и почему сегодня ведет себя современный мир. Почему по-прежнему, как и в разные периоды истории, есть претензии и агрессия по отношению к России? Потому что это территория ресурсов. Почему у нас есть верные друзья? Потому что мы вместе завоевывали победу и защищали наши страны и народы", - сказала Яровая.

Депутат напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина был создан мемориальный комплекс в честь подвига Курильского десанта. По ее словам, для жителей Дальнего Востока история этой военной операции - это "история познания самих себя и познания того огромного потенциала, который есть на Дальнем Востоке". "Живя на Дальнем Востоке, мы <…> должны понимать, наследниками чего мы являемся. Поэтому мной было предложено министерству просвещения 3 сентября во всех школах Дальнего Востока и России проводить уроки мужества, посвященные не просто итогам окончания Второй мировой войны, а именно Курильскому десанту", - добавила вице-спикер.

Яровая подчеркнула, что это поможет ученикам увидеть в героях операции "предков, которые и создали тот Дальний Восток, который сегодня будут дальше развивать сами ребята".

18 августа 1945 года подразделения Курильского оборонительного района совершили высадку на остров Шумшу. Всего в ходе десантной операции к Советскому Союзу отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тыс. км. В 1946 их включили в состав РСФСР, они до сих пор остаются в границах России.

Восточный экономический форум

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.