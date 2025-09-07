Кирилл Дмитриев отметил провал попыток санкционного давления на Москву

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Урегулирование украинского конфликта приближается благодаря диалогу между президентами США и России. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мир (на Украине - прим. ТАСС) близок благодаря диалогу между [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным", - написал он на своей странице в X, комментируя публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

По его мнению, попытки оказать давление на Москву санкциями провалились. Он отметил, что разрешить украинский конфликт можно с помощью диалога, уважения и понимания друг друга.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву.