Пресс-секретарь президента РФ также отметил поддержку поисков урегулирования мирными средствами

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Зарубежные лидеры, с которыми общается президент России Владимир Путин, приветствуют его диалог с лидером США Дональдом Трампом и попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

"В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами", - сказал он.