Член Общественной палаты прокомментировала приглашение российского посла в Японии на памятные мероприятия в годовщину ядерного удара США по Нагасаки

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Страны мира уже заметили сплоченность россиян и их твердую позицию по отстаиванию исторической правды. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Посмотрите, насколько сегодня наше общество консолидировалось. Причем в разных профессиональных группах, в разных социальных группах - начиная от детей и подростков и заканчивая профессиональными учеными, историками, экспертами. Вот такая консолидация общества в отстаивании исторической памяти и правды не может быть не замечена. Это твердая позиция", - отметила историк.

Она прокомментировала приглашение российского посла в Японии на памятные мероприятия в годовщину ядерного удара США по Нагасаки, которое было получено впервые за последние несколько лет, подчеркнув, что, несмотря на информационные войны, фальсификацию событий и попытки умаления роли Советского Союза во Второй мировой войне, "позитивные сигналы начинают сейчас пульсировать".

"И мне кажется, что это связано прежде всего с той очень твердой позицией, которую заняло российское общество в отстаивании исторической правды", - заключила Малышева.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.