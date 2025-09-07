Запорожская ОП рассчитывает на принятие до конца года нескольких законов

Председатель ОП региона Антон Бибаров-Государев заявил, что, в частности, подготовлен законопроект о территориальном общественном самоуправлении в области

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Запорожской области рассчитывает, что три инициированных и разработанных ей профильных законопроекта будут приняты региональным парламентом до конца года. Это, в частности, закон о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) и закон об общественном контроле, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

"У нашей Общественной палаты есть право законодательной инициативы. Мы подготовили законопроект о территориальном общественном самоуправлении в Запорожской области. Это то, что очень нужно сегодня на территории, в первую очередь для того, чтобы оформить меры поддержки местным активистам. Им зарплаты не нужны, им нужны небольшие суммы денег для того, чтобы решить какую-то свою небольшую проблему. Благоустроить двор, который лишился последних детских качелей, предположим. Нормальные скамейки поставить", - сказал он.

Второй законопроект об общественном контроле касается формирования общественных советов при региональных органах государственной власти, рассказал глава запорожской ОП.

"Сегодня у нас сформированы общественные советы при федеральных структурах: антимонопольной службе, Следственном комитете, Росреестре. Этот список можно продолжать. Но наши региональные структуры пока таких общественных советов еще не имеют. Они начнут их формировать после принятия закона об общественном контроле. Это значит, что общественники даже не будут членами Общественной палаты, но они смогут быть такими "общественными контролерами" над деятельностью наших органов власти", - пояснил Бибаров-Государев.

Ранее он сообщал ТАСС, что ОП рассчитывает также на принятие закона непосредственно об Общественной палате до конца 2025 года.