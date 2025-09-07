Цель Лондона заключается в том, чтобы нанести максимальный ущерб России, отметил главный редактор журнала "Национальная оборона"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Передача Британией $1,3 млрд прибыли от замороженных российских активов Украине - это продолжение пиратства и разбоя в области финансов, свойственное для английских элит. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Направление Лондоном Киеву свыше 1 млрд долларов из российских замороженных активов - это грубое попрание норм международного права и продолжение разбоя и пиратства в области финансов, исторически свойственное для английских элит", - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что Британская империя "развивалась экспансионистски, захватывая новые территории, ограбляя колонии и зверски подавляя восстания угнетенных народов". Аналитик указал, что, несмотря на прошедшее время, "дух пиратства, пренебрежение к нормам морали и права демонстрируют и нынешние элиты Соединенного Королевства", хоть и выродившиеся в карикатурное подобие прежних британских монархов.

Он добавил, что переданные Киеву средства будут направлены на оплату британских военных поставок на Украину, в первую очередь дальнобойных средств поражения, например, ракет "Фламинго" и другого военно-технического имущества, необходимого для продолжения боевых действий. Цель Лондона, указал Коротченко, заключается в том, чтобы нанести максимальный ущерб России.

"Тут важно понимать, что любые форматы военной помощи Украине работают против России. Поэтому это серьезная сумма. Но самый цинизм ситуации заключается в том, что это российские деньги, которые Лондон хамским способом изымает из замороженных золотовалютных ресурсов России и передает их на нужды войны против нас. И на это мы должны реагировать в форматах нанесения максимального ответного ущерба Великобритании, в качестве ответных мер реагирования, везде, где мы это сможем сделать", - заключил военный аналитик.

Что еще ожидать от Британии?

Коротченко напомнил, что в скором времени пост главы МИ-6 впервые займет женщина - Блейз Метревели. По мнению военного аналитика, после этого стоит ожидать резкую активизацию британской службы внешней разведки против России и ее интересов в самых разных регионах мира. Он указал, что Лондон со времен Второй мировой войны обладает сильным диверсионно-разведывательным компонентом. С его проявлениями, пояснил военный аналитик, предстоит столкнуться в самых разных ситуациях и регионах, когда Британия перейдет к активным форматам противодействия России, в том числе используя в качестве инструментов и украинские спецслужбы.

"Поэтому мы совершенно четко понимаем, что в ближайшие минимум 20-30 лет Великобритания будет оставаться нашим главным противником, врагом. И меры противодействия британским элитам и Соединенному Королевству в целом будут составлять значительную часть усилий России, предпринимаемых, чтобы отстаивать национальные интересы России в Европе и других регионах земного шара. Как уходящая с исторической арены старинная бывшая колониальная империя, Британия несет серьезные риски и угрозы для нас, и с этим предстоит считаться и учитывать это обстоятельство", - указал Коротченко.