Песков рассказал, какие фильмы и сериалы любит Путин

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, российский лидер предпочитает смотреть историческое и документальное кино

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, прежде всего документальные, и смотрит их иногда в дороге. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ.

"Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего", - ответил Песков на вопрос, смотрит ли Путин новинки кино. По его словам, президент "использует иногда время во время перелетов, переездов" для просмотра фильмов и сериалов.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что речь в основном про российские картины, так как "сейчас много интересного российского документального кино, интересного и профессионально сделанного". По словам Пескова, Путин выбирает сам, что посмотреть: "До него доходит тоже [информация], у него же есть друзья, опять же, семья. Коллеги по работе что-то советуют". Песков подчеркнул, однако, что смотреть что-то президенту удается "нечасто".