По словам члена ОП, фраза со стороны немецкого канцлера заставляет задуматься из-за "определенного ассоциативного ряда"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявивший о якобы состоянии конфликта с Россией, должен чувствовать ответственность за свои слова. Об этом заявила в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Когда такие заявления делаются, прежде всего, конечно, хочется обратить внимание, что здесь историческая аналогия возникает не в отношении двух стран, а в отношении ответственности, которая должна быть у заявляющих, памятуя, что в эту войну, в этот конфликт втягиваются и другие государства. Такой конфликт не может быть локальным, не может быть в нашем глобальном мире противоречием только между двумя государствами. Настораживают, очень настораживают такие заявления, безусловно. При подобных заявлениях должна чувствоваться высочайшая степень ответственности за слова", - отметила она.

По словам Малышевой, данная фраза со стороны немецкого канцлера заставляет задуматься из-за "определенного ассоциативного ряда". "Не хочется, чтобы это было кульминацией того, что все эти годы происходит с точки зрения накаливания ситуации. Хочется, чтобы это было просто популистским - не политическим, а именно популистским заявлением, не имеющим под собой никакого четко выработанного плана", - продолжила историк.

"Хотелось бы одновременно обратить внимание и на то, что в опыте взаимодействия и взаимоотношений России и Германии были другие периоды, причем очень продуктивные с точки зрения именно совместного видения и совместной работы, - подчеркнула Малышева. - Хотелось бы, чтобы сегодня доминировали эти акценты, а не обращение к тому историческому периоду, который уже касался не только двух стран, а стал поводом для большой международной трагедии, в которую был втянут весь мир".