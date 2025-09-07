Президент Финляндии фальсифицировал историю, отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александр Стубб компрометировал себя словами о победе Финляндии над СССР в 1944 году, он фальсифицировал историю. Об этом заявила в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Я считаю, что такие заявления компрометируют тех, кто их делает. Потому что, уверена, у всего цивилизованного сообщества, на какой бы даже позиции оно ни стояло, на позиции исторической правды или позиции собственных каких-то геополитических целей, фальсифицируя историю, - такие заявления все равно уже несостоятельны. И они вызывают не просто недоумение, а отторжение", - сказала она.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

