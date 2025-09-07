Не чилловая катка. Как Путин летал на Восток и обратно

Президент РФ Владимир Путин провел первые дни осени в большой поездке и вернулся не без сувениров, а главное - с результатами.

В смысловом плане эта неделя у Путина началась не с понедельника, а с воскресенья, прямо как принято в США, хотя полетел президент не на Запад, а на Восток. Борт в бело-сине-красной ливрее приземлился в аэропорту Тяньцзиня утром 31 августа, что стало первым пунктом в большом путешествии.

В следующие шесть дней Путин посетил еще три города - Пекин, Владивосток и Самару - и провел около 35 публичных мероприятий: переговоров, совещаний, церемоний и выступлений.

ТАСС изучил главное по Путину за неделю - не в хронологическом, а содержательном плане.

Разговоры о важном

За четыре дня в Китае Путин работал суммарно около 50 часов, из которых почти час уделил прессе. Обычно на лужайке у своей резиденции со СМИ общается другой лидер, но тут совпало, что возле резиденции Дяоюйтай, где в Пекине проживал Путин, тоже самым подходящим местом для брифинга оказалась лужайка.

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент вышел к своему пулу поздно вечером 3 сентября, завершая визит в Китай, и первые вопросы были про его итоги и про сенсационную договоренность по "Силе Сибири - 2".

"Знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны - это взаимовыгодные договоренности", - заверил Путин, комментируя опасения, что Россия как-то невыгодно для себя будет продавать газ Китаю. Президент подчеркнул, что газовые соглашения с КНР "реализуются на рыночных принципах", а цена формируется по объективной формуле.

Сводки с фронтов

Но больше вопросов было про Украину, а именно - про перспективы урегулирования. Важен и военный контекст переговоров, а он, словами самого президента, такой: "Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают".

Как отметил президент, все, что делает противник, - "пытается затыкать дыры".

"Расслабляться нельзя: это может быть подготовка где-то резервов <...>. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции", - сказал Путин.

Он тем не менее воздержался от дальнейших прогнозов: "Боевые действия - это вещь и сложная, и жестокая".

Приглашение в Москву

Переговоры по Украине тоже идут по разным фронтам. "Работой [Владимира] Мединского я доволен", - сказал Путин, говоря об этом уровне переговорного процесса.

На высшем же уровне пока приходится обсуждать Украину преимущественно с лидером США Дональдом Трампом, так как в Европе предпочитают "воевать до последнего украинца". В самом же Киеве сидит человек, которого Путин охарактеризовал просто как "действующего главу администрации", потому что с легитимностью у Владимира Зеленского есть проблемы.

© Владимир Смирнов/ ТАСС

"Что касается возможных встреч с господином Зеленским - в целом я никогда не исключал возможности. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?" - обозначил постановку проблемы Путин. По его словам, "никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции Украины не предусмотрено", для решения вопроса о территориях понадобится референдум и выборы, результат которых неизвестен.

Тем не менее, как выразился Путин, "Дональд попросил" по-возможности провести такую встречу. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву", - сказал Путин. Два дня спустя на пленарном заседании ВЭФ он повторит это приглашение и гарантирует главе киевского режима 100-процентную безопасность в российской столице, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнет, что Путин зовет Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать".

Но Зеленский все равно отказался.

"Россия" на краю России

В Москве после саммита в Анкоридже ждут и Дональда Трампа. "Сроки неизвестны, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе", - сказал Путин.

И, раз в Москву никто не летит, Путин из Китая отправился дальше по программе в Приморье. В четверг он посетил открывающийся во Владивостоке филиал национального центра "Россия", где стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты и пообщался с воспитанниками Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин".

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Он поддержал открытие таких центров во всех регионах, ответил на вопросы ребят, сфотографировался с ними и вместе прошелся по экспозиции, заценив (в данном случае подходящее слово) в том числе современный молодежный сленг. На выставке "Уникальный русский язык" президенту рассказали, как одни и те же фразы могут звучать в разных стилях: "легкая игра" оказалась "чилловой каткой", а предложение "ребята, эти проблемы - полный абсурд" превратилось в "гайз, эти траблы - полный кринж". Как позднее отметил Песков, у Путина есть внуки, поэтому современная субкультура ему знакома, но все же это "не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни".

Новые знания глава государства при желании мог бы использовать позднее в тот же день на открытии по ВКС ряда новых предприятий и на совещании по развитию ТЭК в дальневосточном регионе. Но Путин прибегнул к другой терминологии, а именно: "наш национальный приоритет". Так он назвал развитие Дальнего Востока.

Остров, тигр и Сигал - русские

Будущему Дальнего Востока была посвящена и речь президента в пятницу на пленарной сессии ВЭФ на острове Русский. Два главных решения, о которых объявил Путин, помимо россыпи более узких задач, - создание с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики и расширение льготной дальневосточной ипотеки под 2% на всех работников образования, на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, а также на вторичный рынок - там, где не строится новое жилье.

После выступлений Путина и иностранных гостей ВЭФ началась вторая часть заседания - вопросы от модератора, и традиционно они были в основном про политику. В ход пошли темы Украины, США и НАТО, но формат дискуссии оставил место и для образных сравнений.

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Путин отметил, что двуглавый российский орел смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг, и прокомментировал "союз слона, дракона и медведя" - а именно, взаимодействие Индии, Китая и России. К теме животных он позже вернулся еще раз: "Медведь, конечно, символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся: самый большой тигр в мире, кстати, уссурийский - российский тигр".

На заключительный вопрос ведущей о том, будет ли мир ближайших десятилетий больше западным или восточным, Путин подчеркнул: "Он будет многополярным".

Из Владивостока президент, наконец, полетел на запад - но, в данном случае, внутри России, в Самару. Один из зрителей пленарки, актер Стивен Сигал, покидая зал, тоже продекларировал принадлежность к российскому государству, дважды произнеся: "I’m russian".

За столом, в машине и на параде

За дни поездки Путин провел больше 20 встреч с зарубежными коллегами. Пожалуй, наибольшее внимание привлекли контакты с лидерами КНДР и Китая Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином - это и совместное присутствие на параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, и отдельные многочасовые переговоры. От замечания по этому поводу не удержался даже Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он в Truth Social, обращаясь к Си Цзиньпину.

Некоторые западные СМИ успели усмотреть в словах Трампа "обвинение", но в Кремле предложили не воспринимать это со звериной серьезностью. "Президент Соединенных Штатов не лишен юмора", - объяснил Путин на пресс-конференции в Пекине. И подчеркнул: "За все эти четыре дня никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации".

Но Трамп - в шутку или всерьез - продолжил свою линию. "Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю", - написал он в очередном посте через несколько дней. В реальности же о потерях и уступках говорить вряд ли приходится: Москву и Нью-Дели десятилетиями связывают особые отношения, отметил Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди. Эти переговоры, кстати, тоже вошли в рекордсмены по длительности.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Лидеры вместе ехали с саммита ШОС и начали беседовать еще в машине - Aurus Путина. И в итоге, даже прибыв на место, не выходили из авто еще почти час. Как объясняли в Кремле, им не хотелось отвлекаться и прерывать важный разговор. На Западе это быстро окрестили "лимузинной дипломатией" - тем более, что президент РФ подвозил на переговоры не только Моди, а и Ким Чен Ына (в автопарке которого, между прочим, есть Aurus). Песков же с улыбкой говорил, что в своей машине Путину помогают "родные стены".

Были и встречи, возможность которых много муссировалась в СМИ, но которые в итоге не состоялись. Например, в Пекин так и не приехал Трамп. А президент Азербайджана Ильхам Алиев - приехал, но отдельной содержательной беседы они с Путиным не проводили. "Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись", - пояснил российский лидер на пресс-конференции. Он признал, что сейчас между Москвой и Баку есть проблемы. Но фундаментальные отношения и взаимный интерес к их развитию "все расставит на свои места", уверен Путин.

Домой президент приехал с сувенирами. Из тех, что попали в объективы СМИ, - картина "Конголезские женщины на рыбалке". А лидер Белоруссии Александр Лукашенко обещал захватить в Китай "свежей картошки". "Многие делегации привозят подарки, - объяснял пресс-секретарь президента. - По протокольным каналам совершается обмен". Путин не остается в долгу - он тоже всегда привозит из России гостинцы.