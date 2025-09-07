Глава МИД России прокомментировал тройное рукопожатие лидеров стран Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия, Китай и Индия осознают общность своих интересов по целому ряду направлений, налицо тенденция к тому, чтобы страны развивали свое партнерство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Министр иностранных дел прокомментировал тройное рукопожатие лидеров трех стран Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

"Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что это не значит, что все совпадает на 100%. Очевидна тенденция к тому, что все три страны развивают свое партнерство, добавил Лавров. Государства извлекают выгоду из тех направлений, где присутствуют одинаковые интересы, заявил он. Речь идет о развитии экономики, решении социальных задач, повышении благосостояния населения.