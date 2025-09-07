Помощник российского президента Юрий Ушаков также отметил возможность лидеров РФ и КНР "хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин проявил к президенту Рф Владимиру Путину особое внимание и расположение во время его визита в Тяньцзинь и Пекин, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много. Но самое главное - со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один", - поделился дипломат.

Так, на приеме в честь участников саммита ШОС Путина сначала встречали "Калинкой-малинкой". А позже на торжественном мероприятии прозвучали "Подмосковные вечера".