Грызлов: историческая память России и Белоруссии не продается за "фантики"

Посол РФ в республике отметил, что Запад годами вкачивает колоссальные средства и ресурсы в идеологическую обработку молодежи постсоветских стран

МОГИЛЕВ /Белоруссия/, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Белоруссии и России бережно хранят память о своей истории и не продадут ее за "фантики". Об этом говорится в комментарии посла РФ в республике Бориса Грызлова к проходящему в Могилеве Молодежному форуму Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".

"Западники рассчитывают, что, вытравив из нашей молодежи всякое чувство принадлежности к единому славянскому этносу и культуре и подменив их псевдоидеями "глобализма", они автоматически лишат нас всякой возможности и желания сопротивляться внешнему влиянию. То есть фактически получат "на блюдечке" все постсоветское пространство", - приводит текст комментария пресс-служба посольства.

Как отметил дипломат, Запад годами вкачивает колоссальные средства и ресурсы в идеологическую обработку молодежи постсоветских стран. "Это настоящий конвейер лжи и пропаганды. Множество так называемых независимых СМИ, популярных блогеров и культурно-медийных проектов, финансируемых из общей кормушки, год за годом методично и прицельно работают в этом направлении. Их стараниями плодятся публикации в соцсетях, вирусные видеоролики и якобы "научно-популярные" материалы, в которых дискредитируется наша культура, язык, духовное наследие и - конечно же - наша Великая Победа", - пояснил он.

Грызлов констатировал, что в настоящее время наблюдается грандиозная по своим масштабам и тщательно спланированная информационно-психологическая спецоперация, которая призвана заложить ценностный и идеологический фундамент для очередного "евромайдана" по украинскому сценарию. "Россия и Беларусь этого не допустят. Наша историческая память - у нас в крови, наша правда не продается и не обменивается на "фантики", - подчеркнул посол.

Он также рассказал, что Россия и Белоруссия на государственном уровне ведут системную работу в сфере молодежной политики. "В Союзном государстве принята и успешно реализуется профильная дорожная карта до 2027 года, в которую включен целый перечень проектов и мероприятий по таким направлениям, как наука, образование, культура и искусство, а также волонтерская деятельность. Продолжается разработка комплексной Стратегии развития молодежной политики. Она будет нацелена на формирование в Союзном государстве общей системы воспитания молодежи, создание новых социальных, образовательных и экономических возможностей, формирование максимально благоприятных условий для широкого участия молодых граждан в интеграционных проектах", - добавил дипломат.

В пленарном заседании форума в Могилеве принимают участие председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также спикер Палаты представителей (нижней палаты) белорусского парламента Игорь Сергеенко.