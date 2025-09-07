Об этом свидетельствуют странные происшествия с подводными кабелями и российскими судами, отметил помощник президента России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Странные происшествия с подводной инфраструктурой и судами РФ указывают на то, что Запад превратил Балтику в арену необъявленной гибридной войны. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете "Коммерсантъ", комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

"Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки", - подчеркнул Патрушев, отметив, что западные страны сделали Балтийское море "ареной необъявленной гибридной войны".