Володин: Запад пытается завладеть умами молодежи

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Страны Запада не прекращают попытки сделать мир однополярным и сегодня стараются завладеть умами молодежи, чтобы другие страны лишились своей государственности, заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Борьба не прекращается. Борьба идет за умы. И надо отдавать себе отчет, что те, кто против нас борются, хотят реванша", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.

По его словам, многие страны Запада "хотели бы, чтобы был забыт тот позорный период истории, когда они вместе с фашистской Германией пытались поработить весь мир, делая его однополярным".

"А нам отводится роль колонии. Мы этого допустить не можем", - заявил Володин, подчеркнув, что за всю историю страны никакие вызовы извне не смогли сломить Россию, преодолевшую самые разные испытания.

Он напомнил, что за последние 30 лет в европейских странах было уничтожено более 3,5 тыс. воинских захоронений. "Они надругались над нашей памятью, надругались над нашими близкими", - подчеркнул Володин, добавив, что сегодня необходимо сделать все для защиты памяти о героях Великой Отечественной войны.

Председатель Госдумы отметил, что страны, которые хотят поработить и колонизировать другие государства, "реализуют проекты для того, чтобы их ослабить и разрушить".

"И вот этими печеньками, которые [Виктория] Нуланд (бывший пресс-секретарь Госдепа США - прим. ТАСС) раздавала на площади во времена "майдана", приводят к потере государственности, страны и предательству своих близких", - добавил он.

По его словам, неправильно измерять жизнь через материальные ценности, так как "отнюдь не они главные".

Володин в воскресенье прибыл в Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.