Оно проходило в течение трех дней

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование жителей Курской области на выборах губернатора завершилось в Луганской Народной Республике, оно проходило в течение трех дней с 5 по 7 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Избиркома ЛНР.

"На территории Луганской Народной Республики завершилось досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, назначенных на 14 сентября 2025 года. Голосование было организовано для избирателей Курской области, находящихся в ЛНР", - говорится в сообщении.

Досрочное голосование на экстерриториальном избирательном участке №7020 в г. Луганске проходило с 5 по 7 сентября 2025 года. 7 сентября участок работал до 15:00. "Голосование завершено, участок закрыт, комиссия приступила к подсчету голосов избирателей. В ходе работы нарушений не выявлено", - приводятся в сообщении слова председателя участковой комиссии Ксении Линьковой.

После установления итогов голосования протокол будет направлен в вышестоящую территориальную избирательную комиссию Хомутовского района Курской области.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщала ТАСС, что на территорию республики переехало более 100 жителей Курской области.

По согласованию с Избирательной комиссией Луганской Народной Республики в целях создания условий для реализации избирательных прав граждан за пределами территории Курской области Избирательной комиссией Курской области на территории Луганской Народной Республики образован избирательный участок №7020 для голосования избирателей на досрочных выборах губернатора Курской области, назначенных на 14 сентября 2025 года.

Выборы в Курской области

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Занимавший ранее пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Путин принял его отставку. Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).