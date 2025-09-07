Председатель Госдумы напомнил, что президент России пришел к власти, когда страна находилась в сложной ситуации после 1990-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну "тяжелейшим бременем"

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для нее момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Путин был избран президентом России в 2000 году, когда страна находилась в сложной ситуации после 1990-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну "тяжелейшим бременем".

"Но это все уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".

Он добавил, что несмотря на большое количество вызовов и санкций, число которых уже превышает 30 тыс., Россия развивается, а "темпы роста экономики за прошлый и позапрошлый годы одни из самых высоких в мире".