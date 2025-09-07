Посольство РФ: Бельгия встраивается в группу стран, нацеленную на конфронтацию с Россией

Это происходит несмотря на все его экономические и социальные издержки, указали в диппредставительстве

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство Бельгии быстро встраивается в ряды наиболее русофобской части стран - членов ЕС и НАТО, проводящих курс на конфронтацию с Россией, несмотря на все его экономические и социальные издержки, говорится в комментарии посольства России в Бельгии, распространенном в воскресенье.

"Нынешнее бельгийское руководство стремительно отходит от прежней декларируемой умеренности во внешних делах и все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран - членов ЕС и НАТО, проводящей крайне опасный курс на подстегивание конфронтации с нашей страной. И это невзирая на все ощутимые экономические и социальные издержки, перекладываемые на плечи простых бельгийцев", - отметили в посольстве.

Так посольство прокомментировало заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, по мнению которого, РФ к 2030 году способна "проникнуть в одну из стран НАТО с целью защиты русскоязычного населения", а также "забросать столицу дипломатии, Брюссель, дронами и ракетами". В российской дипмиссии отметили, что цель подобного заявления - "призывать к резкому наращиванию военных расходов Бельгии в ответ на якобы усиливающуюся угрозу для стран НАТО со стороны России", и подчеркнули, что логика фламандского националиста Франкена "является ущербной".

О западной лжи

"В части, касающейся ситуации вокруг Украины, Тео Франкен открыто игнорирует многочисленные заявления российского руководства о заинтересованности в скорейшем мирном урегулировании украинского конфликта посредством нахождения приемлемых развязок дипломатическим путем. Другое дело, что мы не хотим повторения лжи, обмана и срыва договоренностей стараниями Запада, как это было в случае с Минскими соглашениями или переговорами в Стамбуле в 2022 году", - отмечается в заявлении посольства России.

"Очевидно, что если "ястребы" в Брюсселе и других западных столицах прекратят подпитывать войну и поддержат мирные усилия, в том числе предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом, то прийти к миру станет намного легче", - отметили в российской дипмиссии.

Что касается надуманных предупреждений о возможности "прилета в Брюссель российских ракет и беспилотников", то российские дипломаты посоветовали "господину Франкену ознакомиться с многократными заявлениями президента России Владимира Путина, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на страны североатлантического альянса". "Эти заявления носят исчерпывающий характер и не оставляют места для инсинуаций. Это не та тема, по которой бельгийским властям стоило бы заниматься политическим авантюризмом", - подчеркнули в миссии РФ.