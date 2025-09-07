Глава ДНР также отметил успешно продвижение ВС РФ на красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" после освобождения южной части Донецкой Народной Республики улучшает свои позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Юг республики уже полностью освобожден, последний населенный пункт, Камышеваха, Великоновоселковский район, тоже освобожден. И все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции данная группировка уже на территории Днепропетровской области", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава региона также отметил успешно продвижение ВС РФ на красноармейском направлении.